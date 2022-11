Tentato omicidio a Qualiano | scarcerato il ras Amato di Marano

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 5 novembre 2022) Arresti domiciliari per Giovanni, 36enne di. L’uomo era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Presidente GIP del Tribunale di Napoli Nord Dottoressa Antonella Terzi, per il reato di, commesso lo scorso luglio aai danni di un 55enne del posto. Per futili motivi ha aggredito la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.