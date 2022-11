“Mi mancano già i bollettini giornalieri” | il delirio Covid di Pigi Battista

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov – Non poteva fare a meno del, Pierluigi. Per meglio dire, dei, a giudicare dal delirante articolo a sua firma pubblicato sull’Huffington Post. Iltanto amato daUna “passione” simile l’avevamo ammirata in alcuni “virologi star”, Walter Ricciardi su tutti, che di lockdown e affini proprio non potevano farne a meno. Come non poteva farne a meno Pierluigi, che lo ammette esplicitamente nel suo pezzo. L’attacco dell’articolo è “meritevole” di essere riportato integralmente, vista la sua intrinseca comicità e tragicità fuse insieme nelgenerale: “Confesso che dai primi di marzo del 2020, da due anni e nove mesi circa, ogni giorno, più o meno attorno alle 18, non ho mai saltato ...