Serie A e Uefa elogiano l’erba del Maradona Durante la sosta ci saranno ulteriori miglioramenti

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il prato delè da dieci e lode. Parola dell’agronomo della LegaA, Castelli, che ieri ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il Napoli ha a disposizione un campo diA, è proprio il caso di dirlo. La Gazzetta dello Sport oggi fa una panoramica relativa ai terreni di gioco dei campi principali del campionato. Sulscrive: “Nonostante le sette partite disputate in meno di due mesi il terreno delappare ancora in buone condizioni. Del resto il Napoli di Spalletti gioca palla a terra e in velocità, e il tappeto deve essere perfetto. Come constatato anche dai rappresentanti dellain Champions. Questo perché l’intero manto erboso del Diego Armandoè stato rifatto in estate dopo i concerti di Vasco Rossi e Ultimo ...