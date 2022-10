Juventus | Perin | «Ho pensato al ritiro | ecco quando»

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Mattia, portiere della, ha rilasciato un’intervista parlando della possibilità di smettere a Mind The Gum Mattia, portiere della, ha rilasciato un’intervista parlando della possibilità di smettere a Mind The Gum. Le sue dichiarazioni:– «Dopo l’ultimo infortunio alla spalla che era la quinta operazione in 5 anni hodi smettere. Ne ho anche parlato con il mio procuratore e con qualche amico più stretto». COS’È CAMBIATO – «Grazie al mio agente, ai miei compagni più stretti alla mia famiglia, e a Nicoletta la persona con cui ho iniziato un percorso personale ho ritrovato la passione per questo sport che mi ha dato tanto sia a livello emotivo, di amicizie e di affetti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

