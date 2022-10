Red Bull Salisburgo vs Dinamo Zagabria – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo una pausa per il calcio internazionale, il Gruppo E della Champions League riprende mercoledì 5 ottobre: il Redospita lanella prima partita di un doppio confronto. Le due squadre, che si ritroveranno in Croazia la prossima settimana, sono separate da un punto in classifica, avendo entrambe negato la vittoria al Chelsea, favorito del girone. Il calcio di inizio di Redvsè previsto alle 18:45 Anteprima della partita Redvs: a che punto sono le due squadre RedUna settimana dopo aver dato il via alla loro ultima campagna di ...