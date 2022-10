“In Iran violenze ogni giorno | ma nessuno ne parla | abbiamo bisogno di supporto morale”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) “Insi stanno verificandorne è il primo passo per fare in modo che la situazione possa cambiare”. Con queste parole l’imprenditoreiano Hooman Soltani, socio del Distretto Rotary 2042, racconta la difficile situazione che sta vivendo il suo Paese e invita a non spegnere i riflettori sulla repressione operata dal regimeiano. Ha 41 anni, abita con la sua famiglia a Lecco e in questa città è chef e proprietario del ristorante Cardamomo Persian Palace. Il pubblico televisivo ha già avuto modo di apprezzarlo su Tv8, considerando che ha vinto la terza edizione della nota trasmissione “Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo”. Vive in Italia da 16 anni ma, ovviamente, ha mantenuto un legame forte con l’, dove ...

...a un accordo tra l'e la Gran Bretagna. Diverse sono le organizzazioni per la tutela dei diritti umani, tra cui Amnesty International, che hanno più volte acceso i riflettori sullein ...... in pace e in guerra, stupri edi ogni genere. Penso a quello che accade in Ucraina e alle rivolte, represse nel sangue dal regime, in. Sono invitati a partecipare gli amministratori ...Alessia Piperno ha rotto il silenzio e ha chiamato la famiglia dal carcere di Evin domenica scorsa, mentre la Farnesina indaga sulle accuse ...Ancora una vittima tra le donne che protestano in Iran. Si tratta di Nika Shakarami, che è stata trovata morta in un obitorio dalla sua famiglia.