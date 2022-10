Caro bollette, stangata da tremila euro: 'Prezzo del gas, inverno da incubo' (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La bestia nera dell'inverno per le famiglie sarà la caldaia a gas. Dopo i rincari incredibili del +59% delle tariffe elettriche scattati lo scorso 1° ottobre, sugli italiani sta per abbattersi una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La bestia nera dell'per le famiglie sarà la caldaia a gas. Dopo i rincari incredibili del +59% delle tariffe elettriche scattati lo scorso 1° ottobre, sugli italiani sta per abbattersi una ...

AlexBazzaro : I giornalisti che fanno i reportage su aziende e negozi costretti a chiudere per il caro bollette, sono gli stessi… - AlexBazzaro : Il razionamento energetico è il nuovo coprifuoco. Il caro bollette è la nuova pandemia. Cause diverse, risultati si… - AngeloCiocca : E' scandaloso che per adottare un caricatore universale l'Europa abbia impiegato 13 anni. Ben venga semplificare, u… - NaturoLucaCM : RT @itsmeback_: 'Il razionamento energetico è il nuovo “lockdown”. Il caro bollette è la nuova pandemia. Cause diverse, risultati simili,… - Pasgra48 : RT @serebellardinel: Nemmeno di fronte al #caroenergia o al caro #bollette hanno dimostrato disponibilità a rinunciare a qualcosa, perchè p… -