Arezzo Wave Love Festival: al via a Cavriglia la 36esima edizione (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nuovo format e nuova location per la 36edizione di Arezzo Wave Love Festival che si svolgerà l’8 e il 9 ottobre al teatro Comunale di Cavriglia (e un anteprima il 7 presso l’Auditorium Mine di Castelnuovo d’Avane). A sottolineare lo sguardo al femminile di questa edizione due ospiti speciali Alina Pash e Frida Bollani Magoni. Il presidente della Regione ringraziando il fondatore Mauro Valenti, ha sottolineato la straordinarietà di questo Festival ed espresso soddisfazione per la scelta del luogo. “Questa è la Toscana diffusa – ha detto-: la valorizzazione dei borghi, i nostri luoghi più belli. Castelnuovo d’Avane- ha aggiunto- – dove si svolgerà l’anteprima, è infatti il borgo abbandonato che ha vinto i 20milioni di euro del bando del Pnrr per i ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nuovo format e nuova location per la 36diche si svolgerà l’8 e il 9 ottobre al teatro Comunale di(e un anteprima il 7 presso l’Auditorium Mine di Castelnuovo d’Avane). A sottolineare lo sguardo al femminile di questadue ospiti speciali Alina Pash e Frida Bollani Magoni. Il presidente della Regione ringraziando il fondatore Mauro Valenti, ha sottolineato la straordinarietà di questoed espresso soddisfazione per la scelta del luogo. “Questa è la Toscana diffusa – ha detto-: la valorizzazione dei borghi, i nostri luoghi più belli. Castelnuovo d’Avane- ha aggiunto- – dove si svolgerà l’anteprima, è infatti il borgo abbandonato che ha vinto i 20milioni di euro del bando del Pnrr per i ...

