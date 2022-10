Niente Udinese per Toloi: lesione muscolare di primo grado alla coscia (Di martedì 4 ottobre 2022) Atalanta. Gli esami a cui è stato sottoposto Toloi dopo l’infortunio di domenica durante la partita con la Fiorentina hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 4 ottobre 2022) Atalanta. Gli esami a cui è stato sottopostodopo l’infortunio di domenica durante la partita con la Fiorentina hanno evidenziato unadidel bicipite femorale delladestra.

Calcio. L'Atalanta, capolista a sorpresa ma non troppo ... di cui 4 in trasferta su campi per niente scontati: Samp, Verona, Monza e a Roma contro i ... Udinese e Atalanta unite dalla grande capacità di fare scouting a tappeto, grazie a una rete di osservatori ...

Atalanta: Toloi infortunato, salterà l'Udinese Le fiamme partite da una canna fumaria hanno intaccato il primo tetto e, a catena, gli altri due delle tre villette a schiera. È successo nel pomeriggio del 28 settembre, in via Lussana. Le tre famigl ...