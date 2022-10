Milly Carlucci sfida Maria De Filippi con Il Cantante Mascherato (Di martedì 4 ottobre 2022) Milly Carlucci sfida la regina del sabato sera Maria De Filippi. Prossimamente in televisione una guerra a colpi di auditel tra le due reti principali. Il sabato sera Rai e Mediaset Usualmente il programma Il Cantante Mascherato andava in onda di venerdì sera. Ma è arrivata un’inaspettata decisione da parte della rete nazionale: il talent show verrà trasmesso di sabato sera. In questo modo andrà a scontrarsi contro la programmazione di Maria De Filippi. Invece, per quanto riguarda la programmazione del venerdì sera, ci sarà The Voice Senior, spostato al venerdì al posto del talent condotto dalla generalessa Rai. A Telesette, quest’oggi Milly Carlucci ha annunciato la data di partenza della quarta ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 ottobre 2022)la regina del sabato seraDe. Prossimamente in televisione una guerra a colpi di auditel tra le due reti principali. Il sabato sera Rai e Mediaset Usualmente il programma Ilandava in onda di venerdì sera. Ma è arrivata un’inaspettata decisione da parte della rete nazionale: il talent show verrà trasmesso di sabato sera. In questo modo andrà a scontrarsi contro la programmazione diDe. Invece, per quanto riguarda la programmazione del venerdì sera, ci sarà The Voice Senior, spostato al venerdì al posto del talent condotto dalla generalessa Rai. A Telesette, quest’oggiha annunciato la data di partenza della quarta ...

