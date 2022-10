Gianfranco Fini su Giorgia Meloni: “Ho sempre creduto in lei, non ha mai avuto atteggiamenti estremisti” (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo anni di silenzio, l’ex presidente della Camera ed ex leader di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini è tornato a parlare di politica italiana per tessere gli elogi di Giorgia Meloni, vincitrice indiscussa delle scorse elezioni politiche. Si tratta di un parziale “ripensamento” visto quanto affermato da Fini nel 2015 sulla leader di FdI, allora deFinita “la costola” della Lega nonché “mascotte di Salvini”. Ma oggi le cose sono cambiate, e di molto: gli equilibri nel Centrodestra si sono praticamente rovesciati. Gianfranco Fini lo sa bene e ieri, in un incontro con la stampa estera a Roma, ha detto sulla (possibile) futura premier: “Ho sempre creduto in lei”. Gianfranco Fini su ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo anni di silenzio, l’ex presidente della Camera ed ex leader di Alleanza Nazionaleè tornato a parlare di politica italiana per tessere gli elogi di, vincitrice indiscussa delle scorse elezioni politiche. Si tratta di un parziale “ripensamento” visto quanto affermato danel 2015 sulla leader di FdI, allora deta “la costola” della Lega nonché “mascotte di Salvini”. Ma oggi le cose sono cambiate, e di molto: gli equilibri nel Centrodestra si sono praticamente rovesciati.lo sa bene e ieri, in un incontro con la stampa estera a Roma, ha detto sulla (possibile) futura premier: “Hoin lei”.su ...

