Di Maio trombato perde la faccia, voce pesante: "Per chi vuole lavorare..." (Di domenica 2 ottobre 2022) Le ultime notizie che si hanno di lui risalgono a un laconico comunicato stampa di tre giorni fa, vergato dallo staff, per smentire la fine della storia d'amore con la bionda giornalista Virginia Saba, studentessa di Teologia e consulente filosofica. Poi il silenzio. Niente più voli in pizzeria modello Dirty Dancing, niente più esternazioni contro gli ex alleati grillini e neppure mezza parola sul rischio di quarta guerra mondiale e sul referendum farlocco con cui la Russia ha deciso l'annessione di quattro regioni ucraine. Luigi Di Maio è sparito. Il nostro ministro degli Esteri si è inabissato, è uscito dai radar, ha chiuso i suoi canali social e spento i contatti con il mondo. Piange il telefono di Gigino e piange pure lui di fronte alla prospettiva di una vita professionale tutta da reinventare, come un navigator qualsiasi alla ricerca affannosa di un lavoro per ...

