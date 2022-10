Musica sotto choc, il cantante si è tolto la vita a 27 anni: il messaggio da brividi (Di sabato 1 ottobre 2022) Lutto nella Musica, il rapper russo Ivan Petunin si è tolto la vita a 27 anni. Mr Walkie, così era conosciuto, ha motivato su telegram la sua decisione con un video poi rimosso. “Se stai guardando questo video non sono più vivo, non posso prendere il peccato dell’omicidio sulla mia anima e non voglio. Non sono pronto a uccidere per nessun ideale”. Un suicidio come atto di ribellione estrema alla guerra che Russia sta combattendo in Ucraina. Petunin, 27 anni, aveva pubblicato il suo album Mental nel 2018 ed aveva prestato servizio anche nell’esercito russo, ma non intendeva più combattere contro altri coetanei. “Scelgo di rimanere per sempre nella storia, come un uomo che non ha sostenuto ciò che stava accadendo e ha protestato fino all’ultimo”, aveva detto il ragazzo, il cui cadavere è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Lutto nella, il rapper russo Ivan Petunin si èlaa 27. Mr Walkie, così era conosciuto, ha motivato su telegram la sua decisione con un video poi rimosso. “Se stai guardando questo video non sono più vivo, non posso prendere il peccato dell’omicidio sulla mia anima e non voglio. Non sono pronto a uccidere per nessun ideale”. Un suicidio come atto di ribellione estrema alla guerra che Russia sta combattendo in Ucraina. Petunin, 27, aveva pubblicato il suo album Mental nel 2018 ed aveva prestato servizio anche nell’esercito russo, ma non intendeva più combattere contro altri coetanei. “Scelgo di rimanere per sempre nella storia, come un uomo che non ha sostenuto ciò che stava accadendo e ha protestato fino all’ultimo”, aveva detto il ragazzo, il cui cadavere è stato ...

