F1 Pagelle qualifiche GP Singapore 2022 | Leclerc suona la nona | Vestappen furioso con Red Bull

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ledelledel Gran Premio di, diciassettesima tappa del Mondiale di Formula 1. in cui ancora una volta la Reddi Max Verstappen e le due Ferrari di Charlese Carlos Sainz hanno regalato agli appassionati uno splendido sabato automobilistico. Finale di Q3 incredibile, con l’idolo di casa che fa esplodere i suoi fan dopo un giro che gli permette di prendersi la pole position con meno di un decimo di vantaggio sui due piloti in rosso. GRIGLIA DI PARTENZA CHARLES8,5 Semplicemente il Re della qualifica. Per lavolta su diciassette gare mette la sua Ferrari davanti a tutti nella griglia di partenza. Nonostante tutte le difficoltà di una pista che faticava ad asciugarsi in determinati punti, riesce ...