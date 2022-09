Bolletta luce, nuovo aumento a ottobre: quanto pagheremo (Di venerdì 30 settembre 2022) In arrivo la temuta stangata sulla Bolletta della luce e su quella del gas, quanto pagheranno le famiglie nei prossimi mesi La crisi internazionale unita alle speculazioni sui mercati sta spingendo ad interventi straordinari le autorità italiane preposte alla regolazione dei costi energetici. L’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) infatti ha annunciato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 30 settembre 2022) In arrivo la temuta stangata sulladellae su quella del gas,pagheranno le famiglie nei prossimi mesi La crisi internazionale unita alle speculazioni sui mercati sta spingendo ad interventi straordinari le autorità italiane preposte alla regolazione dei costi energetici. L’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) infatti ha annunciato L'articolo proviene da Consumatore.com.

sole24ore : ?? #Bollette luce, aumenti del 59% dal 1° ottobre. In termini di effetti finali, per la bolletta elettrica la spesa… - cannelladark : RT @LucaMagmo: quest'anno per Halloween mi travesto da bolletta della luce... - Laura64135537 : RT @LucaMagmo: quest'anno per Halloween mi travesto da bolletta della luce... - frances88451672 : RT @barbarab1974: Radio giornale rai 2: con la bolletta luce va male ma siamo fortunati perché poteva andare malissimo - trillyebbasta : RT @LucaMagmo: quest'anno per Halloween mi travesto da bolletta della luce... -