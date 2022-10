Andrea Pisanu a News Superscommesse | “Juve con qualità ma senza entusiasmo | Napoli e Milan le favorite”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 30 settembre 2022)ha intervistato. L’ex centrocampista offensivo, classe 1982, in carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Cagliari, Siena, Verona, Parma e Bologna. Ha esordito in Serie A tra le fila del Cagliari ad appena 16 anni, nella stagione 1998/1999. In massima serie si è affermato soprattutto con la maglia del Parma. Ha militato nel club gialloblù per cinque stagioni, giocando anche in Coppa Uefa, collezionando 104 presenze e 11 gol. Dopo le esperienze all’estero tra Montreal Impact e Sliema Wanderers, si è dedicato alla carriera da allenatore. Ad oggisiede sulla panchina dell’Hibernians, squadra maltese detentrice del titolo nazionale. Sei cresciuto nelle giovanili del Cagliari, la squadra della tua città natale, esordendo in Serie A ad appena 16 anni. Quali ...