Manchester City, Haaland: “Grande vantaggio avere Guardiola, è il migliore al mondo” (Di giovedì 29 settembre 2022) L’attaccante del Manchester City Erling Haaland, all’interno del documentario “Haaland, la Grande decisione” ha parlato della sua scelta di accettare la proposta club di Manchester e dell’importanza nell’avere Guardiola come tecnico. Il norvegese ha spiegato così la sua scelta di accettare il Manchester City, elogiando anche l’allenatore Pep Guardiola: ” Non ho mai deciso di andare in una squadra a seconda dell’allenatore, ma indubbiamente è un Grande vantaggio averlo come allenatore. E’ il migliore allenatore al mondo senza dubbi. Ho scelto poi il City perchè mi offriva il progetto sportivo più importante al ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) L’attaccante delErling, all’interno del documentario “, ladecisione” ha parlato della sua scelta di accettare la proposta club die dell’importanza nell’come tecnico. Il norvegese ha spiegato così la sua scelta di accettare il, elogiando anche l’allenatore Pep: ” Non ho mai deciso di andare in una squadra a seconda dell’allenatore, ma indubbiamente è unaverlo come allenatore. E’ ilallenatore alsenza dubbi. Ho scelto poi ilperchè mi offriva il progetto sportivo più importante al ...

sportface2016 : Manchester City, #Haaland: “Grande vantaggio avere Guardiola, è il migliore al mondo” - Netshifhefhe81 : RT @mcfc_lads: ?? Manchester City x Manchester United Combined XI (since 2013): - ruddy940 : RT @mcfc_lads: ?? Manchester City x Manchester United Combined XI (since 2013): - bunisri : @EPL_Gunlukleri Ronaldo > Manchester City tarihi - manlikemous : RT @mcfc_lads: ?? Manchester City x Manchester United Combined XI (since 2013): -