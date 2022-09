Le migliori smart tv che pensano a tutto al posto tuo (Di giovedì 29 settembre 2022) La smart tv è la nuova evoluzione del televisore. Il vecchio tubo catodico che prendeva un sacco di spazio in salotto ha lasciato strada ai nuovi display piatti, sempre più grandi, super-risoluti e immensamente più sofisticati di un tempo. Quel dispositivo che prima serviva soltanto per guardare i principali canali nazionali si è trasformato in un concentrato di tecnologia in grado di fare (quasi) tutto al posto tuo: dalla tv in streaming al browser di Internet, dalla compatibilità con Alexa alla gestione degli altri elettrodomestici di casa. Le migliori smart tv del futuro sono pronte a re-impossessarsi dell'antico ruolo di focolare domestico ma in ottica 2.0, re-inventandosi come nuovo strumento di controllo della tua abitazione. Presto, complice anche lo sviluppo di Matter, il nuovo linguaggio ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Latv è la nuova evoluzione del televisore. Il vecchio tubo catodico che prendeva un sacco di spazio in salotto ha lasciato strada ai nuovi display piatti, sempre più grandi, super-risoluti e immensamente più sofisticati di un tempo. Quel dispositivo che prima serviva soltanto per guardare i principali canali nazionali si è trasformato in un concentrato di tecnologia in grado di fare (quasi)altuo: dalla tv in streaming al browser di Internet, dalla compatibilità con Alexa alla gestione degli altri elettrodomestici di casa. Letv del futuro sono pronte a re-impossessarsi dell'antico ruolo di focolare domestico ma in ottica 2.0, re-inventandosi come nuovo strumento di controllo della tua abitazione. Presto, complice anche lo sviluppo di Matter, il nuovo linguaggio ...

