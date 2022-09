Prodotto alimentare ritirato, richiamo del ministero della Salute. “Ci sono 3 morti”: marca e lotto (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la diffusione del batterio Listeria monocytogenes, il ministero della Salute ha alzato il livello di guardia. Infatti sono stati rilevato una serie di casi di listeria, una malattia batterica, osservati in varie Regioni a partire dal 2020. Il ministero avrebbe scoperto la causa di almeno una parte dei casi di listeria. Secondo i report di una commissione tecnica creata appositamente, negli ultimi mesi ci sarebbero stati anche “tre decessi di persone in condizioni di fragilità per età e patologie concomitanti”, spiegano dal ministero. Le verifiche, effettuate dal gruppo di lavoro istituito dal ministero della Salute per fronteggiare la diffusione, hanno rilevato una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la diffusione del batterio Listeria monocytogenes, ilha alzato il livello di guardia. Infattistati rilevato una serie di casi di listeria, una malattia batterica, osservati in varie Regioni a partire dal 2020. Ilavrebbe scoperto la causa di almeno una parte dei casi di listeria. Secondo i report di una commissione tecnica creata appositamente, negli ultimi mesi ci sarebbero stati anche “tre decessi di persone in condizioni di fragilità per età e patologie concomitanti”, spiegano dal. Le verifiche, effettuate dal gruppo di lavoro istituito dalper fronteggiare la diffusione, hanno rilevato una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ...

