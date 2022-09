Manolas e il leone, le foto da brividi – Video (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Un leone alla presentazione di Kostas Manolas. Cosà potrà mai andare storto? Il difensore greco, 31 anni, inizia l’avventura con lo Sharjah, club degli Emirati Arabi Uniti. L’ex giocatore di Roma e Napoli posa per le foto di rito su un set suggestivo. A fare da spalla c’è un leone, apparentemente poco interessato. Un accenno di ruggito del felino, però, è più che sufficiente per far saltare il povero Manolas: il leone fa sentire la sua voce e il difensore scappa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Unalla presentazione di Kostas. Cosà potrà mai andare storto? Il difensore greco, 31 anni, inizia l’avventura con lo Sharjah, club degli Emirati Arabi Uniti. L’ex giocatore di Roma e Napoli posa per ledi rito su un set suggestivo. A fare da spalla c’è un, apparentemente poco interessato. Un accenno di ruggito del felino, però, è più che sufficiente per far saltare il povero: ilfa sentire la sua voce e il difensore scappa. L'articolo proviene da Italia Sera.

