LIVE Nations League: Portogallo-Spagna 0-1, Morata gol! Svizzera-Repubblica Ceca 2-1 (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo Italia, Croazia e Olanda, la Nations League attende di conoscere il nome della quarta squadra che prenderà parte alla Final Four,... Leggi su calciomercato (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo Italia, Croazia e Olanda, laattende di conoscere il nome della quarta squadra che prenderà parte alla Final Four,...

zazoomblog : LIVE Nations League: Portogallo-Spagna 0-0 per un posto alla Final Four; Svizzera-Repubblica Ceca 2-1 - #Nations… - zazoomblog : LIVE Nations League: Portogallo-Spagna 0-0 e Svizzera-Repubblica Ceca 0-0 - #Nations #League: #Portogallo-Spagna - sportli26181512 : Nations League LIVE, tutti i risultati in diretta: La fase a gironi della Nations League si chiude con le partite d… - sportli26181512 : LIVE Portogallo e Spagna, un posto per le Finals. Haaland contro Vlahovic, che scontro! - cmdotcom : LIVE #NationsLeague: Ucraina-Scozia, spareggio per la promozione in Lega A. C'è anche Norvegia-Serbia -