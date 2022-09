Il Pd ha smarrito la sua missione pensando sempre e solo alle alleanze (Di martedì 27 settembre 2022) Pubblichiamo il post di Matteo Orfini, deputato ed ex presidente del Partito democratico Qualche anno fa proposi di sciogliere e rifondare il Pd, per ridefinire su basi completamente nuove il nostro progetto politico. Mi risposero che era una follia, tutti. In questi anni mi sono battuto per provare ad affermare un principio semplice: un partito è prima di tutto il suo progetto, la sua cultura politica, la sua proposta per il paese. Poi viene il resto: alleanze, leadership, tattica. Ho fatto questa campagna elettorale come sempre: 5.000 km in 20 giorni, decine di incontri. La cosa che più mi ha colpito è che non ho trovato praticamente nessuno felice di votare il Pd. Anche i nostri elettori più fedeli erano stanchi, demotivati, sconfortati. Eroici nel loro esserci sempre, ma non felici. Penso che questo sia il punto da cui partire, e ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 settembre 2022) Pubblichiamo il post di Matteo Orfini, deputato ed ex presidente del Partito democratico Qualche anno fa proposi di sciogliere e rifondare il Pd, per ridefinire su basi completamente nuove il nostro progetto politico. Mi risposero che era una follia, tutti. In questi anni mi sono battuto per provare ad affermare un principio semplice: un partito è prima di tutto il suo progetto, la sua cultura politica, la sua proposta per il paese. Poi viene il resto:anze, leadership, tattica. Ho fatto questa campagna elettorale come: 5.000 km in 20 giorni, decine di incontri. La cosa che più mi ha colpito è che non ho trovato praticamente nessuno felice di votare il Pd. Anche i nostri elettori più fedeli erano stanchi, demotivati, sconfortati. Eroici nel loro esserci, ma non felici. Penso che questo sia il punto da cui partire, e ...

