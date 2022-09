(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Coreografo fiammingo, riconosciuto internazionalmente come uno dei protagonisti dellacontemporanea, Jantorna a Romaeuropa il 28 e 29 settembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con ‘Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones’, un inno alla ribellione, alla disobbedienza civile, alla resistenza, alla marcia verso il progresso. Appropriandosi dei linguaggi che caratterizzano le estreme polarizzazioni dei nostri giorni,porta inuna società in miniatura, un gruppo eterogeneo di performer, professionisti e non professionisti tra i 16 e i 69 anni di età che rivendicano la propria voce all’interno della. “In tempi di estrema polarizzazione, questo gruppo mette da parte i dogmi sociali per riconoscere e abbracciare una gamma ...

fandeifan : RT @FlaviaGufetta: le critiche sul fisico rivolte ad uno dei suoi ballerini, e non più solo a quelli delle altre squadre. A dimostrazione d… - culture_roma : Un workshop e due performance di danza chiudono la III edizione di ArteScienza,la manifestazione dedicata all’arte… - FlaviaGufetta : le critiche sul fisico rivolte ad uno dei suoi ballerini, e non più solo a quelli delle altre squadre. A dimostrazi… - youresogoldenvv : @Vamonluvi ovviamente le critiche sul fisico sono sempre spiacevolissime e feriscono la persona a cui sono rivolte… -

Adnkronos

... un gruppo eterogeneo di performer, professionisti e non professionisti tra i 16 e i 69 anni di età che rivendicano la propria voce all'interno della. >>> Le Offerte lampo di 'In tempi di ...Insomma, non è affatto uno scherzo: l'insegnante diha trovato l'amore . Per il secondo ... dopo le critiche della scorsa settimana,alla giovane ballerina Rita , stavolta ha avuto da ... Danza, le rivolte dei Black Lives Matter, in scena al ReF Jan Martens (Adnkronos) - Coreografo fiammingo, riconosciuto internazionalmente come uno dei protagonisti della danza contemporanea, Jan Martens torna a Romaeuropa il 28 e 29 settembre all’Auditorium Parco della ...Tutto è pronto per la nuova edizione dal titolo "1986 > 2024 Back to the future!". Dal 27 settembre al 16 ottobre la città di Milano si animerà con la danza e tante altre esibizioni spettacolari. 30 a ...