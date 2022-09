Volley | Davide Mazzanti | “Stiamo lavorando dal punto di vista fisico | ho fatto dei cambi programmati”

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ai Mondiali 2022 difemminile ad Arnhem è arrivata la seconda vittoria per la Nazionale italiana, che ha battuto per 3-0 (28-26, 25-21, 26-24) Porto Rico. Al termine del match ha parlato ai microfoni di Rai Sport il CT azzurro,. Oggi l’Italia ha visto gli innesti di Pietrini, Lubian e Malinov rispetto al primo match vinto per 3-0 contro il Camerun: “daldi, questi erano dei, altri ne farò col Kenya per proseguire col lavoro“. Domani intanto le azzurre dovranno tornare subito in campo per il match del terzo turno della prima fase a gironi: “Abbiamo già incontrato il Belgio, è la stessa squadra con cui abbiamo giocato in VNL. Sono ben ...