Una Vita anticipazioni 29 settembre 2022, Rodrigo sviene e Valeria lascia David (Di lunedì 26 settembre 2022) Nella puntata di Una Vita trasmessa giovedì 29 settembre 2022 Rodrigo entrando in casa sorprende Valeria Mentre sta baciando appassionatamente David. Questo sconvolge decisamente l’uomo che sviene cadendo a terra. I due amanti lo soccorrono immediatamente ed è in questa occasione che Valeria, chiede a David di andarsene, in quanto vuole occuparsi di suo marito in quanto tale. Rodrigo però non è soddisfatto e, dopo essersi ripreso, quando resta solo in casa, inizia a frugare ovunque trovando una lettera indirizzata proprio a lui, dove la moglie gli spiega di essersi innamorata di un altro uomo. Seguite questo episodio su Canale 5 alle ore 14:10. ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 settembre 2022) Nella puntata di Unatrasmessa giovedì 29entrando in casa sorprendeMentre sta baciando appassionatamente. Questo sconvolge decisamente l’uomo checadendo a terra. I due amanti lo soccorrono immediatamente ed è in questa occasione che, chiede adi andarsene, in quanto vuole occuparsi di suo marito in quanto tale.però non è soddisfatto e, dopo essersi ripreso, quando resta solo in casa, inizia a frugare ovunque trovando una lettera indirizzata proprio a lui, dove la moglie gli spiega di essersi innamorata di un altro uomo. Seguite questo episodio su Canale 5 alle ore 14:10. ...

