Trento | ragazza di 18 anni scompare mentre va a scuola

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 26 settembre 2022) Apprensione in Val Pusteria per la scomparsa di unadi 18di cui si sono perse le tracce sabato 24 settembre, nei pressi della frazione di Povo, poco distante dal capoluogo. La giovane era uscita di casa al mattino a bordo di una bicicletta elettrica con lo zaino in spalla per andare a. A lanciare l’allarme – nel pomeriggio di due giorni fa – erano stati i genitori. Poche ore dopo la scomparsa, lo zaino e la bici sono stati ritrovati non lontano dalla casa della giovane.