“Terremoto politico in Europa” | “Torna l’estrema destra in Italia” | così la stampa estera commenta le elezioni italiane

alinatede : RT @HuffPostItalia: 'Un terremoto politico', 'Meloni prima donna, la più a destra da Mussolini'. Le elezioni italiane sui media esteri http… - _ihu : RT @HuffPostItalia: 'Un terremoto politico', 'Meloni prima donna, la più a destra da Mussolini'. Le elezioni italiane sui media esteri http… - HuffPostItalia : 'Un terremoto politico', 'Meloni prima donna, la più a destra da Mussolini'. Le elezioni italiane sui media esteri - 4liveit : Il terremoto politico di Giorgia Meloni: - MaurizioTorchi2 : RT @ilgiornale: La vittoria elettorale di Giorgia Meloni trova spazio sulla stampa internazionale in tempo reale. 'Terremoto politico', scr… -

4live.it

Dopo qualche ora, con risultati di spoglio più solidi, arriva la versione dello spagnolo El Pais: 'Undal profumo di consolidamento dell'estrema destra in Europa ha scosso l'Italia ...È significativo che il primo messaggio di congratulazioni per Meloni sia arrivato da Viktor Orbán, primo ministro ungherese in guerra aperta con Bruxelles sulle questioni dello ... Il terremoto politico di Giorgia Meloni « 4live.it Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È significativo che l primo messaggio di congratulazioni per Giorgia Meloni sia arrivato dal premier ungherese Viktor Orbán. È proprio sul futuro dell’Unione europea che Meloni rischia di avere un ruo ...