Tegola per il Torino, Juric perde l’attaccante: c’è il comunicato (Di lunedì 26 settembre 2022) Sabato 1° ottobre alle ore 15.00 allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena, per l’ottava giornata di Serie A, il match tra Napoli e Torino. La squadra granata, allenata dal tecnico Ivan Juric, nell’ultima giornata di campionato, prima della sosta per le nazionali, ha perso nei minuti finali contro il Sassuolo. Si prospetta un match davvero complicato per gli azzurri: la forte pressione e la grande fisicità della squadra torinese possono mettere in difficoltà il Napoli. Tuttavia, anche Juric, così come Spalletti, dovrà fare a meno di alcuni indisponibili: per il Torino il nome più importante che probabilmente resterà fuori per la trasferta di Napoli, è l’attaccante Pietro Pellegri. Pietro Pellegri (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images) Il giocatore, uscito anzitempo durante il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 26 settembre 2022) Sabato 1° ottobre alle ore 15.00 allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena, per l’ottava giornata di Serie A, il match tra Napoli e. La squadra granata, allenata dal tecnico Ivan, nell’ultima giornata di campionato, prima della sosta per le nazionali, ha perso nei minuti finali contro il Sassuolo. Si prospetta un match davvero complicato per gli azzurri: la forte pressione e la grande fisicità della squadra torinese possono mettere in difficoltà il Napoli. Tuttavia, anche, così come Spalletti, dovrà fare a meno di alcuni indisponibili: per ilil nome più importante che probabilmente resterà fuori per la trasferta di Napoli, èPietro Pellegri. Pietro Pellegri (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images) Il giocatore, uscito anzitempo durante il ...

