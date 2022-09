Preferito Grande Fratello Vip 7: Ginevra Lamborghini al top, sfida tra Elenoire e Luca (Di lunedì 26 settembre 2022) Torna l’appuntamento con i sondaggi sul Preferito del Grande Fratello Vip 7, alla vigilia della terza puntata in onda stasera, lunedì 26 settembre 2022. Da qualche giorno sono iniziate le prime dinamiche, tra liti, pianti e successive riappacificazioni, ed i telespettatori si sono già fatti un’idea sui caratteri dei Vipponi. Scopriamo di seguito quali sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 26 settembre 2022) Torna l’appuntamento con i sondaggi suldelVip 7, alla vigilia della terza puntata in onda stasera, lunedì 26 settembre 2022. Da qualche giorno sono iniziate le prime dinamiche, tra liti, pianti e successive riappacificazioni, ed i telespettatori si sono già fatti un’idea sui caratteri dei Vipponi. Scopriamo di seguito quali sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Preferito Grande Fratello Vip 7: Ginevra Lamborghini al top, sfida tra Elenoire e Luca #gfvip - Novella_2000 : Ecco chi è il concorrente preferito del Grande Fratello Vip 7 della 1° settimana - RISULTATI #gfvip - Giuliano5607 : @fattoquotidiano E' come se vai in una gioielleria e ti fanno pagare l'argento il doppio dell'oro, come logica tutt… - PolitiAntonella : @lindaeciao @settecoppeotto Probabilmente Massimo vive in una grande città, la provincia come dice lei dà dei risco… - GMorenghi : @Alessan90825269 @ChanceGardiner @jabbaTM Grazie anche a quel 38% che ha preferito passare la domenica sul divano a… -