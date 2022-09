LIVE Under 21: Italia-Giappone 0-0 (Di lunedì 26 settembre 2022) Da Pescara a Castel di Sangro, dall'Inghilterra al Giappone. Dopo la sconfitta di giovedì scorso, per la Nazionale Italiana Under... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022) Da Pescara a Castel di Sangro, dall'Inghilterra al. Dopo la sconfitta di giovedì scorso, per la Nazionalena...

cmdotcom : #Under21, #ItaliaGiappone LIVE alle 15.30, le formazioni ufficiali - TwittaPaolo : RT @JackTerron: vediamo se la sinistra di questo paese vuol continuare a farsi dettare la linea da dei mocciosi under 23, ignoranti e spocc… - _starseed : RT @JackTerron: vediamo se la sinistra di questo paese vuol continuare a farsi dettare la linea da dei mocciosi under 23, ignoranti e spocc… - giraparole : RT @JackTerron: vediamo se la sinistra di questo paese vuol continuare a farsi dettare la linea da dei mocciosi under 23, ignoranti e spocc… - JackTerron : vediamo se la sinistra di questo paese vuol continuare a farsi dettare la linea da dei mocciosi under 23, ignoranti… -