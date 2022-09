La Lega precipita, Meloni rade al suolo le roccaforti in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Fdi vale il doppio del Carroccio: tutti i numeri (Di lunedì 26 settembre 2022) Dove sono finiti tutti i voti della Lega in Veneto? Erano 916mila per la sola lista Zaia presidente alle Regionali del 2020 a cui andavano aggiunti altri 347mila per il partito. Sono passati appena due anni e sembrano evaporati. Nel 2018, alle precedenti politiche, furono 920mila. Adesso sono stati ingoiati dalla lista di Fratelli d’Italia che già a giugno, con le comunali di Padova e Verona (sonora sconfitta del centrodestra) aveva fatto capire a Salvini e Zaia che era pronta a fare il sorpasso. Ha fatto di più, ha praticamente raso al suolo le roccaforti leghiste, non solo in Veneto, ma anche in Friuli Venezia Giulia, dove c’è un altro dei governatori leghisti, Massimiliano Fedriga. Zaia e Fedriga sembravano destinati ad insidiare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Dove sono finitii voti dellain? Erano 916mila per la sola lista Zaia presidente alle Regionali del 2020 a cui andavano aggiunti altri 347mila per il partito. Sono passati appena due anni e sembrano evaporati. Nel 2018, alle precedenti politiche, furono 920mila. Adesso sono stati ingoiati dalla lista di Fratelli d’Italia che già a giugno, con le comunali di Padova e Verona (sonora sconfitta del centrodestra) aveva fatto capire a Salvini e Zaia che era pronta a fare il sorpasso. Ha fatto di più, ha praticamente raso alleleghiste, non solo in, ma anche in, dove c’è un altro dei governatori leghisti, Massimiliano Fedriga. Zaia e Fedriga sembravano destinati ad insidiare la ...

