La Juventus ha sbagliato sul mercato? La verità che nessuno dice

E' tempo di tracciare un primo bilancio e non si possono dare giudizi positivi; i dubbi che la Juventus abbia sbagliato sul mercato ci sono. Sono passate solo sette giornate, la stagione è decisamente lunga e il mondiale a novembre può cambiare tutte le carte in tavola; alla prima pausa nazionale, però, non possono esserci notizie positive per la Juventus. I bianconeri sono reduci dalla brutta sconfitta con il Monza e la sensazione è di un gruppo totalmente scollato; una dimostrazione è arrivata con l'espulsione di Di Maria per un fallo di reazione totalmente evitabile. Allegri è finito sul banco degli imputati ma, considerando i risultati, bisogna considera anche la società responsabile di quanto sta succedendo. Il mercato della Juventus è stato ricco di fuochi di artificio

