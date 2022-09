Elezioni: boom M5S a Napoli e Provincia, la destra vince nel resto della Campania (Di lunedì 26 settembre 2022) boom del M5S a Napoli e Provincia. Il partito guidato da Giuseppe Conte ha incassato la vittoria in tutti i collegi uninominali, in città e in Provincia: 11 collegi uninominali, 7 alla Camera e 4 al Senato. Orientamento diverso, invece, nel resto della regione, dove il centrodestra è già certo della vittoria dei 10 uninominali. A Napoli, la sfida più attesa, quella nel collegio Napoli-Fuorigrotta alla Camera, è stata vinta dall’ ex ministro Sergio Costa con il 39,72% che ha battuto, lasciandolo fuori dal Parlamento, Luigi Di Maio, fermo al 24,41% con la coalizione di centrosinistra. La candidata del centrodestra Mariarosaria Rossi si ferma al 24,41% mentre l’ex ministro per il Sud Mara Carfagna, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022)del M5S a. Il partito guidato da Giuseppe Conte ha incassato la vittoria in tutti i collegi uninominali, in città e in: 11 collegi uninominali, 7 alla Camera e 4 al Senato. Orientamento diverso, invece, nelregione, dove il centroè già certovittoria dei 10 uninominali. A, la sfida più attesa, quella nel collegio-Fuorigrotta alla Camera, è stata vinta dall’ ex ministro Sergio Costa con il 39,72% che ha battuto, lasciandolo fuori dal Parlamento, Luigi Di Maio, fermo al 24,41% con la coalizione di centrosinistra. La candidata del centroMariarosaria Rossi si ferma al 24,41% mentre l’ex ministro per il Sud Mara Carfagna, ...

you_trend : Le ultime #elezioni politiche in Italia hanno sempre riservato sorprese: ?? Nel 2006 il pareggio tra csx e cdx ? Ne… - FQMagazineit : Elezioni 2022, boom di video fatti dentro la cabina elettorale e postati su TikTok: cosa rischia chi lo ha fatto - agiliberti51 : RT @vanabeau: Un progetto che parte a 2 mesi dalle elezioni tra due soggetti che hanno speso troppe energie per litigare, che non ha avuto… - Aljangelo : RT @vanabeau: Un progetto che parte a 2 mesi dalle elezioni tra due soggetti che hanno speso troppe energie per litigare, che non ha avuto… - JJ1897JJ : RT @Qua_Agatha: Non ho ancora capito perché #ItaliaSovranaePopolare, #ItalExit, #Vita ecc... non si sono uniti, avrebbero fatto il botto..… -