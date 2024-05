Eurovision Song Contest 2024 al via - grande attesa per Angelina Mango

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 7 maggio 2024) che salirà sul palco giovedì 9 maggio Si accendono i riflettori sulla Malmö Arena in Svezia! Oggi, 7 maggio, prende il via l’, pronto a regalare una settimana di musica, spettacolo e condivisione dal respiro europeo. Le due semifinali andranno in onda martedì 7 e giovedì 9 maggio in prima serata su Rai 2, a partire dalle 21 (saranno precedute da due anteprime dalle 20.15 alle 20.30). Sabato 11 maggio invece, alle 20.40, Rai 1 trasmetterà la serata finale. A commentare l’evento per il pubblico italiano saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi. In Italia, si potrà seguire l’evento anche su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del digitale terrestre. Su Rai Radio 2 il commento in simulcast sarà quest’anno a cura di Diletta Parlangeli e Matteo Osso. Le ...