Macabro ritrovamento a Torvaianica | trovato cadavere in spiaggia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 maggio 2024)stamattina sulladi. Il corpo di un uomo è stato visto galleggiare sull’acqua da una donna che stava passeggiando nelle prime ore di oggi. Immediatamente ha dato l’allarme ai Carabinieri che sono accorsi sul posto insieme ai sanitari del 118 e agli uomini della Capitaneria di porto. Sul rinvenimento delindaga la Capitaneria di Porto – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comDai primi accertamenti sembra si tratti di un uomo di circa 50 anni che indossava solo la maglietta, mentre sul corpo gli investigatori non hanno riscontrato segni di violenza. La Guardia costiera sta svolgendo indagini per risalire all’identità, mentre il caso è finito in mano alla Procura della Repubblica di Velletri che nelle prossime ore deciderà se disporre esame autoptico ...