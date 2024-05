Enrico Mentana risponde furioso a Lilli Gruber e parla ai vertici de La7 | Prendo le distanze dai maleducati e dagli ignavi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) “Buonasera e benvenuti alle 20:46 e non alle otto e mezza…ma insomma l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo”, ha così esordito ieri seraa “Otto e mezzo“. Inizio di puntata frizzante con l’ovvio riferimento al “TgLa7” e ad, colpevole di aver sforato più del previsto. Una frecciatina velenosa in pubblico poco opportuna tra i volti della stessa rete o una semplice richiesta di rispetto degli orari? “Dall’uno al nove per cento in mezz’ora. Questa è la curva degli ascolti – del tutto simile a quelle dei giorni precedenti – del tgla7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento“, ha scritto il direttoresul suo profilo Instagram. Un post accompagnato da una curva che mostra il successo del notiziario e la scalata in share ...