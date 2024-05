Jennifer Lopez è la regina del Met Gala 2024 e brilla sul red carpet con un abito da 2,5 milioni di perline

Met Gala 2024 - i voti ai look : Kim Kardashian non riesce a fare le scale per l’abito strettissimo. Trasparenze e nudità per Emily Ratajkowski e Jennifer Lopez – FOTO Un tripudio di fiori, ma anche di Trasparenze, cristalli e nudità. Il Met Gala 2024 non ha tradito le aspettative della vigilia e ha visto sfilare sul tappeto rosso del Metropolitan Museum of Art di New York uno stuolo di celebrità vestite (più o ...

Met Gala 2024 - tutte le star sul red carpet : da Zendaya e il triangolo di Challengers a Jennifer Lopez Curiosità, indiscrezioni e backstage dalla grande notte newyorkese della moda. Le celeb - quest'anno in versione «bella addormentata» - come al solito non hanno deluso. Ecco tutti gli ospiti sui gradini del Met