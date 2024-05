Il Napoli mostra a lungo i difetti di una stagione intera

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilpareggia ad Udine e dice quasi addio all’Europa League. Rimane qualche speranza per la Conference, ma il gioco e la grinta latitano. Ne parla la Gazzetta dello Sport odierna commentando la brutta (per entrambe le compagini) partita tra Udinese e. Unspaesato… “Rimane così unspaesato, triste, chedi una, e ansima per raccogliere un posto nell’Europa minore, mentre un anno (e due giorni) fa qui vinceva uno scudetto delizioso. Quell’1-1 aveva un sapore diverso. Adesso invece guarda con malinconia ai traguardi odierni, al sorpasso sulla Fiorentina all’ottavo posto che può essere fasullo, perché i viola hanno una gara in meno, a quanto non preso anche qui, ...