Terremoto 1976 | popolo friulano esempio di tenacia e generosità

Terremoto del Friuli, l'esempio e il ricordo nel 48° anniversario - terremoto del Friuli, l'esempio e il ricordo nel 48° anniversario - A Gemona messa con l’arcivescovo e cortei. Il presidente Fedriga: «Quei giorni hanno cambiato per sempre la vita di questa terra» ...

Gemona, il ricordo delle vittime e la rinascita esemplare - Gemona, il ricordo delle vittime e la rinascita esemplare - La tragedia del terremoto del 1976 in Friuli ha segnato profondamente la storia della nostra regione, cambiando per sempre il volto e il vivere di questa terra, dei suoi paesi e della sue comunità.

Vergogna a Udine, dopo il silenzio per il terremoto parte il coro: "Noi non siamo napoletani!" - Vergogna a Udine, dopo il silenzio per il terremoto parte il coro: "Noi non siamo napoletani!" - Al minuto 15 del primo tempo, la partita è stata interrotta dall'arbitro per qualche secondo in segno di rispetto per ricordare le 965 vittime del tragico terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. La ...