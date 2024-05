Met Gala 2024 - i voti ai look | Kim Kardashian non riesce a fare le scale per l’abito strettissimo Trasparenze e nudità per Emily Ratajkowski e Jennifer Lopez – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Un tripudio di fiori, ma anche di, cristalli e. Il Metnon ha tradito le aspettative della vigilia e ha visto sfilare sul tappeto rosso del Metropolitan Museum of Art di New York uno stuolo di celebrità vestite (più o meno) in abiti straordinariamente fantasiosi. Il tema di quest’anno era “Il Giardino del tempo”, ispirato al racconto di J. G. Ballard del 1962 ma soprattutto alla mostra che inaugura venerdì, “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, e gli ospiti l’hanno interpretato alla lettera, con abiti che rimandavano al risveglio della natura a primavera o ancora allo scorrere del tempo. Esemplari, in tal senso, idi Demi Moore, bellissima con un abito floreale giapponese a forma di cuore creato da Harris Reed; e di Tyla: la cantautrice sudafricana ha indossato una ...