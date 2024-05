Ucraina - ecco Victoria Sh - la portavoce del ministro degli Esteri ucraino creata dall' intelligenza artificiale - VIDEO

(Di martedì 7 maggio 2024) Ladelè stata. Kiev ha presentato al pubblicoShi,digitale, che "per la prima volta nella storia leggerà le dichiarazioni ufficiali pensate, scritte e verificate da esseri umani in carne ed ossa". Il vi

(Adnkronos) – Kiev affida le sue dichiarazioni ufficiali di politica estera ad un portavoce creato dall'Intelligenza artificiale: il governo ucraino ha presentato al pubblico Victoria , portavoce digitale, che "per la prima volta nella storia" ...

Victoria Shi, la portavoce del ministro degli Esteri ucraino è una «persona digitale» animata dall'intelligenza artificiale - victoria Shi, la portavoce del ministro degli Esteri ucraino è una «persona digitale» animata dall'intelligenza artificiale - La sua controparte umana, Rosalie Noembre, è una cantante e attrice che ha partecipato a reality show. Ma saranno «due persone distinte» ...

Victoria Shi è la prima portavoce generata dall'IA - victoria Shi è la prima portavoce generata dall'IA - victoria Chi, prima portavoce al mondo generata con l'intelligenza artificiale, leggerà i comunicati del Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina.

Il portavoce dell'Ucraina creato con una IA potrebbe non essere una grande idea - Il portavoce dell'Ucraina creato con una IA potrebbe non essere una grande idea - Durante i giorni bui del coronavirus, la sera ci fermavamo per ascoltare il bollettino: dalla sede della Protezione Civile, il commissario Angelo Borrelli, di solito accompagnato da un virologo della ...