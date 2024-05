Soldato americano arrestato in Russia | l’ambasciatrice Usa lascia Mosca

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 7 maggio 2024) Le autorità russe hannola settimana scorsa unche era andato a Vladivostok, nell’est del Paese, per incontrare una donna con la quale aveva una relazione sentimentale: lo ha reso noto una portavoce dell’esercito, come riporta Nbc News.Il sergente maggiore Gordon Black aveva completato il suo servizio in Corea e stava tornando negli Stati Uniti quando si è fermato a Vladivostok per visitare la donna, hanno riferito quattro i funzionari statunitensi.Black è andato insenza il permesso dei suoi superiori e attualmente si trova in un centro di detenzione: è accusato di furto ai danni di una donna, hanno precisato i funzionari. Non è chiaro ancora se la donna in questione sia la stessa con la quale l’uomo aveva la relazione. Secondo una portavoce dell’esercito, ...