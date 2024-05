De Laurentiis | i media imbellettano ma il suo declino è evidente Zambardino

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 7 maggio 2024) A un anno dalla vittoria dello scudetto il risultato di Udinese-Napoli non è cambiato 1-1 con gol di Osimhen. Eppure, la squadra si trova in una situazione ben diversa. L’anno scorso il presidente Deprometteva grandi cose, come la lotta per la Champions. Quest’anno invece ha ritenuto addirittura ingenuo credere ad un bis scudetto. De, non c’è possibilità di recuperare lucidità A proposito delle ultime uscite del presidente e della gestione dell’ultimo anno, Vittorioscrive sul “Corriere del Mezzogiorno“: Penosa l’uscita presidenziale sull’ingenuità di chi credeva al bis dello scudetto. Dopo pochi minuti i social avevano già ricordato al Nostro le dichiarazioni napoleoniche, rese esattamente dodici mesi fa. Se questo è il grado di lucidità del vertice aziendale, la preoccupazione non può che crescere. ...