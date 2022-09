Come sarà il nuovo parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) Il centrodestra ha vinto le elezioni e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è il partito più votato in Italia. La maggioranza dei seggi alla Camera dei... Leggi su europa.today (Di lunedì 26 settembre 2022) Il centrodestra ha vinto le elezioni e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è il partito più votato in Italia. La maggioranza dei seggi alla Camera dei...

Per governare, Giorgia Meloni dovrà essere più draghiana di Draghi Per il momento, Giorgia Meloni spaventa meno di Matteo Salvini. Dopo la chiusura come peggiore d'Europa di venerdì scorso, Piazza Affari saluta al rialzo la vittoria netta della ... si sa, sarà l'... Elezioni, il giorno dopo. Crolla la Lega, Letta lascia la guida del Pd Al Sud molte regioni hanno premiato il Movimento 5 Stelle come lista più votata. In molti si chiedono cosa ne sarà dell'anima anti - establishment creata dal fondatore del movimento Beppe Grillo, ora ... Domani Per il momento, Giorgia Meloni spaventa meno di Matteo Salvini. Dopo la chiusurapeggiore d'Europa di venerdì scorso, Piazza Affari saluta al rialzo la vittoria netta della ... si sa,l'...Al Sud molte regioni hanno premiato il Movimento 5 Stellelista più votata. In molti si chiedono cosa nedell'anima anti - establishment creata dal fondatore del movimento Beppe Grillo, ora ... Ecco come sarà l’Italia sognata da Giorgia Meloni