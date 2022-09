Beppe Grillo | ' Il M5s è il grande nespolo che resiste a tutto'

beppe_grillo : Viva il MoVimento 5 Stelle! - riotta : .@GiuseppeConteIT @roccocasalino han rimesso #M5S sui toni antichi, cancellando governi Conte II e #Draghi Ha fatto… - beppe_grillo : Verso il 2050! #dallapartegiusta - sergioalesi : RT @VincenzoFerro3: @beppe_grillo @NicNic92203 Bravo elevato,bravo. Ma gli italiani vigileranno lo stesso su Tempio Pausania. - venis_77 : @ocram479102 @beppe_grillo Non avete chi? Io sono una persona, bah. Ma tu ritieni di avere argomenti? Che argomenti… -

Conte su: 'Ci siamo sentiti e aggiornati sui dati. Non l'avete visto presente nelle immagini tv, ma è stato presente nell'elaborazione del programma e ci siamo sentiti ..."Viva il Movimento 5 Stelle!". Lo scrive su Twitter il co - fondatore del Movimento 5 stelle,, che posta il video di un albero. In sottofondo si sente la voce del garante del M5s che dice: "Il grande nespolo. Gliene abbiamo fatte di tutti i colori in questi anni, eppure è ...Ascolta di Juliet Schor – Mi occupo di Lavoro dagli anni ’80 e non ho mai visto niente di simile a quello che sta succedendo oggi. L’ansia alimentata dalla pandemia sta aumentando in tutto il mondo. N ...Ascolta Aspettavamo tutti il 1984. Venne, ma la profezia non si avverò; gli americani più riflessivi tirarono un sospiro di sollievo, congratulandosi per lo scampato pericolo. La democrazia aveva resi ...