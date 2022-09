Juventus | Gazzetta | “Serbia bianconera tra Kostic e Vlahovic”

Leggi su seriea24

(Di domenica 25 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lalalavora anche con le nazionali in campo, ma senza volerlo. “Nella mischia Max Allegri gli ha dato fiducia praticamente subito. Cinque partite da titolare in Serie A, due su due in Champions League. Ok, le tante assenze hanno quasi obbligatoa calarsi immediatamente nella parte, senza neanche il tempo di ambientarsi. D’altronde l’aveva detto lui stesso da subito, ad agosto quando era atterrato a Torino: «Ho pensato prima a conoscere la squadra che a organizzare il trasloco». Gettato nella mischia per tentare di tenere a galla una Juve con qualche falla di troppo. «Non so neanche se può giocare pure a destra», aveva scherzato (ma non troppo…) Allegri dopo l’esordio da titolare del serbo contro la Sampdoria alla seconda giornata. ...