Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky ai russi: “Putin vi manda a morire, disertate” (Di sabato 24 settembre 2022) Vladimir Putin “vi manda a morire”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio “in russo per i russi”, si esprime così dopo la mobilitazione ordinata dal Cremlino: almeno 300.000 riservisti destinati a combattere nella guerra in Ucraina. ”Non è un caso che la mobilitazione criminale dichiarata dalla russia sia stata immediatamente definita una tomba dagli stessi cittadini russi. I comandanti russi non si preoccupano della vita dei russi: devono solo riempire gli spazi vuoti lasciati dai soldati russi morti, feriti, fuggiti o catturati”, dice Zelensky. ”Chi riempirà questi posti, al vostro governo non importa”, ma ”per voi è arrivato il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) Vladimir“vi”. Il presidente ucraino Volodymyr, in un videomessaggio “in russo per i”, si esprime così dopo la mobilitazione ordinata dal Cremlino: almeno 300.000 riservisti destinati a combattere nella guerra in. ”Non è un caso che la mobilitazione criminale dichiarata dallaa sia stata immediatamente definita una tomba dagli stessi cittadini. I continon si preoccupano della vita dei: devono solo riempire gli spazi vuoti lasciati dai soldatimorti, feriti, fuggiti o catturati”, dice. ”Chi riempirà questi posti, al vostro governo non importa”, ma ”per voi è arrivato il ...

ASRomaFemminile : ?? A nessuna squadra @AnnaSerturini ha realizzato più gol in Serie A che alla Fiorentina: quattro reti alle viola d… - sole24ore : ?? Le parole di Volodymyr Zelensky in un videomessaggio: - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - zazoomblog : Ultime Notizie – Regina Elisabetta II svelata la lapide - #Ultime #Notizie #Regina #Elisabetta - junews24com : Tuchel pronto a tornare in panchina: vuole allenare questo club - -