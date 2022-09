La paura per il voto fa 90, Ronzulli (Forza Italia) la spara grossa: “Raddoppieremo il reddito di cittadinanza” (Di sabato 24 settembre 2022) A poche ore dall’apertura delle urne, Forza Italia fa un triplo salto carpiato e riabilita il reddito di cittadinanza. Lo stesso che gli alleati di Fratelli d’Italia vogliono abolire. Anzi, fa di più. “Lo vogliamo raddoppiare per chi ne ha davvero bisogno perché è inaccettabile vivere con 500 o 600 euro al mese, soprattutto in questo momento di crisi con le bollette alle stelle” dice Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo FI al Senato, in un video pubblicato su Instagram. “Vogliamo dare di più a chi ha di meno – aggiunge – a chi ha problemi oggettivi a mettere il pane in tavola, a chi è più fragile, a chi non riesce a trovare un lavoro perché ha un’età avanzata. Per loro lo Stato deve esserci e ci sarà: perché un paese che non aiuta chi è in difficoltà non è un paese civile”. “Altra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) A poche ore dall’apertura delle urne,fa un triplo salto carpiato e riabilita ildi. Lo stesso che gli alleati di Fratelli d’vogliono abolire. Anzi, fa di più. “Lo vogliamo raddoppiare per chi ne ha davvero bisogno perché è inaccettabile vivere con 500 o 600 euro al mese, soprattutto in questo momento di crisi con le bollette alle stelle” dice Licia, vicepresidente del gruppo FI al Senato, in un video pubblicato su Instagram. “Vogliamo dare di più a chi ha di meno – aggiunge – a chi ha problemi oggettivi a mettere il pane in tavola, a chi è più fragile, a chi non riesce a trovare un lavoro perché ha un’età avanzata. Per loro lo Stato deve esserci e ci sarà: perché un paese che non aiuta chi è in difficoltà non è un paese civile”. “Altra ...

