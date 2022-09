Guidonia Montecelio diventa un set cinematografico: al via le riprese del film “Occhi Azzurri“ (Di sabato 24 settembre 2022) Guidonia Montecelio diventa un set cinematografico. In questi giorni si stanno girando le scene del film “Occhi Azzurri “ che vede nella doppia veste attore e regista Mirko Mascioli. La troupe è in città da diversi giorni. Mascioli e Fazzolari si fermano a fare le foto con i fan Venerdì 23 il set era su via lagonegro a Fonte Nuova. In una pausa del set Mascioli e Fazzolari sono stati riconosciuti da diversi fan e si sono fermati per scattare alcune foto con loro. Il film “Occhi Azzurri” girato a Guidonia “Occhi Azzurri ” è ispirato a una storia vera di femminicidio. La regia è di Mirko Mascioli (recentemente è stato ospite fisso del programma Rai “Star Bene” è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 settembre 2022)un set. In questi giorni si stanno girando le scene del“ che vede nella doppia veste attore e regista Mirko Mascioli. La troupe è in città da diversi giorni. Mascioli e Fazzolari si fermano a fare le foto con i fan Venerdì 23 il set era su via lagonegro a Fonte Nuova. In una pausa del set Mascioli e Fazzolari sono stati riconosciuti da diversi fan e si sono fermati per scattare alcune foto con loro. Il” girato a” è ispirato a una storia vera di femminicidio. La regia è di Mirko Mascioli (recentemente è stato ospite fisso del programma Rai “Star Bene” è stato ...

CorriereCitta : Guidonia Montecelio diventa un set cinematografico: al via le riprese del film “Occhi Azzurri “ con Mirko Mascioli… - babifar22 : @Ettorelmt Nooo, a Guidonia ma non a Montecelio ?? - NicolaFatano : Appartamento, Marco Simone, Setteville, 85 Mq, €650, Affitto - Guidonia Montecelio | - Manoucheher1 : RT @HomeAdore: House in Guidonia Montecelio by Studio ArchSIDE - CorriereCitta : Guidonia Montecelio: per una notte capitale europea della boxe -