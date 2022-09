Vino, Alessandro Nicodemi nuovo presidente Consorzio tutela Abruzzo (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Labitalia) - È Alessandro Nicodemi il nuovo presidente eletto dal nuovo Cda del Consorzio tutela Vini d'Abruzzo. “Il mio primo ringraziamento è rivolto a tutti i membri del Consiglio di amministrazione per la fiducia accordatami nel rivestire questo importantissimo ruolo, specie in un momento storico molto delicato per la nostra viticoltura regionale”, afferma il presidente ringraziando anche chi lo ha preceduto: “Nel contempo e non come gesto dovuto, ma veramente sentito, il mio ringraziamento è rivolto anche al presidente uscente Valentino Di Campli che mi ha sostenuto nell'affrontare questo passo epocale ovvero il passaggio della prima presidenza del Consorzio dalla cooperazione ad un ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Labitalia) - Èileletto dalCda delVini d'. “Il mio primo ringraziamento è rivolto a tutti i membri del Consiglio di amministrazione per la fiducia accordatami nel rivestire questo importantissimo ruolo, specie in un momento storico molto delicato per la nostra viticoltura regionale”, afferma ilringraziando anche chi lo ha preceduto: “Nel contempo e non come gesto dovuto, ma veramente sentito, il mio ringraziamento è rivolto anche aluscente Valentino Di Campli che mi ha sostenuto nell'affrontare questo passo epocale ovvero il passaggio della prima presidenza deldalla cooperazione ad un ...

